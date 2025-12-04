© Foto: dpa | Sven Hoppe - picture alliance

Silber hat sich 2025 verdoppelt und neue Rekorde erreicht. Doch Analysten warnen: Der Markt wirke überhitzt, die Rallye "parabolisch". Jetzt entscheidet sich, ob der Preis weiter steigt - oder schmerzhaft korrigiert.Der Silbermarkt hat 2025 eine historische Rallye erlebt: Der Preis des Metalls hat sich in diesem Jahr verdoppelt und erreichte am Mittwoch zunächst ein neues Rekordhoch von 58,98 US-Dollar. Getrieben wurde der Anstieg von Versorgungsengpässen, einem schwächeren US-Dollar und zunehmenden Konjunktursorgen. Zusätzlichen Rückenwind gab ein überraschender Rückgang der Beschäftigung im US-Privatsektor, der Zinssenkungserwartungen verstärkte und Edelmetalle noch attraktiver machte. …