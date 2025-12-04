München (ots) -Mats Hummels, neuer WM-Experte von MagentaTV, hat sich vor der morgigen Auslosung der WM-Gruppen zur Qualität des DFB-Teams, zum Favoritenkreis und - kleines Wunschkonzert - zu seiner "Lieblingsgruppe" geäußert: "Das letzte Spiel gegen die Slowakei - ein richtiger Mutmacher fürs Turnier! Da hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie in der Lage ist und was wir bei der WM erwarten dürfen. Ich glaube nicht, dass wir das Gesicht aus dem September sehen - sondern vielmehr das aus dem November."Der "WM-Draw" wird am Freitag ab 17.45 Uhr live und kostenlos auf allen Plattformen von MagentaTV plus MagentaSport ausgestrahlt. Wolff Fuss und Sascha Bandermann führen im Studio durchs Live-Programm. Die Gästeliste der FIFA-Gala in Washington reicht vom US-Präsidenten Donald Trump über Heidi Klum bis zu den Weltstars des Fußballs plus DFB-Delegation um Rudi Völler sowie Julian Nagelsmann."Holprige Qualifikation, aber das Spiel gegen die Slowakei als Mutmacher"Mats Hummels wird auch in der Sendung live zugeschaltet sein. Der 36-jährige Hummels, 5-facher Deutscher Meister und Weltmeister 2014, bewertet vor der WM-Auslosung morgen die sportliche Lage beim DFB-Team nach der geglückten Qualifikation: "Die Qualifikation war etwas holprig. Aber: Das letzte Spiel gegen die Slowakei - ein richtiger Mutmacher fürs Turnier! Da hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie in der Lage ist und was wir bei der WM erwarten dürfen. Ich glaube nicht, dass wir das Gesicht aus dem September sehen - sondern vielmehr das aus dem November.""Besteht immer eine realistische Chance auf den Turniersieg"Der 36-Jährige über den WM-Favoritenkreis - und ob Deutschland dazugehört: "Jetzt muss ich erst mal auf eine Floskel zurückgreifen: Deutschland gehört immer zum Favoritenkreis! Das ändert sich auch nicht. Wir hatten vielleicht mal um die 2000er rum ein, zwei Turniere, wo es nicht so war. Aber selbst da kam auf einmal ein Finale 2002 raus. Deswegen besteht immer eine realistische Chance auf den Turniersieg durch die Qualität der Mannschaft, durch die Qualität des Trainers - auch durch das Gefühl, dass da ein guter Spirit ist! Ich glaube, da wird sich auch noch in der Vorbereitung vor dem Turnier, in den Wochen in den Trainingslagern noch einiges entwickeln."Wunschkonzert zum Draw: "Etwas schwierige Gruppe ist attraktiver"Mats Hummels auf die Frage, ob er bei der Auslosung eine leichte oder eine Gruppe oder schwere Gruppe präferiert: "Als Zuschauer - und jetzt als Experte - finde ich die etwas schwierigere Gruppe irgendwie attraktiver. Es hilft natürlich auch manchmal, einen guten Start zu haben. Die Traumkonstellation: Erster Gegner ein bisschen einfacher, um gut ins Turnier zu starten - und dann darf's aber auch gerne schon eine richtig gute Mannschaft sein, um in diesen Modus schon so reinzukommen und man nicht in den K.o.-Spiel überrascht ist."Link zu allen 3 Themen mit Mats Hummels: cloud.thinxpool.de/s/zbY9tyTS7wJXrL6MagentaTV hatte das Top-Experten-Triple zur FIFA WM 2026 am Donnerstagmorgen verkündet: Weltmeister Mats Hummels verstärkt das Team um Thomas Müller und Jürgen Klopp und wird sein Fachwissen bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko einbringen. Fußball-Fans bekommen nun noch mehr geballte Kompetenz, humorvolle Betrachtungen und fundierte Analysen. Die Experten-Konstellation Müller, Klopp und Hummels ist einmalig in der deutschen TV-Landschaft.Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle 104 Spiele sind zwischen dem 11. Juni und 19. Juli 2026 live nur bei MagentaTV zu sehen - 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele exklusiv. Damit ist MagentaTV erneut die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland.Mats Hummels lost - der Clip: cloud.thinxpool.de/s/LJiPNj73ZKcmddPFußball live bei MagentaSportGruppenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026Freitag, 05.12.2025ab 17.45 Uhr: Die WM-Gruppenauslosung live bei MagentaTV und MagentaSport3. Liga - 17. SpieltagFreitag, 05.12.2025ab 18.30 Uhr: Rot-Weiss Essen - VfB Stuttgart IISamstag, 06.12.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Energie Cottbus - MSV Duisburg, VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden, TSV Havelse - SC Verl, Viktoria Köln - SSV Ulm 1846, TSG Hoffenheim II - Jahn Regensburgab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - 1.FC Schweinfurt 05Sonntag, 07.12.2025ab 13.00 Uhr: SV Waldhof Mannheim - 1. Google Pixel Frauen-Bundesliga - 12. SpieltagFreitag, 05.12.2025ab 18.15 Uhr: VfL Wolfsburg - SC FreiburgSamstag, 06.12.2025ab 11.45 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - SV Werder Bremenab 13.45 Uhr: Bayer Leverkusen - RB LeipzigSonntag, 07.12.2025ab 13.45 Uhr: TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlinab 16.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Bayern Münchenab 18.15 Uhr: SGS Essen - 1. FC NürnbergMontag, 08.12.2025ab 17.45 Uhr: Hamburger SV - 1. FC Köln