Pegnitz (ots) -LOBERON investiert weiter in die Zukunft: Das Lager am Standort Pegnitz wurde umfassend erweitert und modernisiert.Mit einer Verdoppelung der Lagerfläche und zahlreichen technischen Neuerungen setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Logistik, Nachhaltigkeit und Effizienz.Seit Dezember 2021 ist Pegnitz das Herzstück der LOBERON-Logistik. Auf nunmehr 30.000 Quadratmetern - zuvor waren es 16.000 - werden täglich bis zu 10.000 Sendungen für Kunden in 10 europäischen Ländern vorbereitet und verschickt werden.Ein Blick hinter die Kulissen - Bilder zeigen das neue Lager in AktionDie Bilderstrecke dokumentiert eindrucksvoll die verschiedenen Bereiche des Lagers - von den Packplätzen über die Förderanlage bis hin zur modernen Verpackungstechnik. Auch die Mitarbeiter aus den Bereichen Wareneingang, Kommissionierung, Verpackung, Verladung und Retoure geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag.Technik trifft Nachhaltigkeit- 31.000 Palettenstellplätze sorgen für maximale Lagerkapazität.- 40 Packplätze, angeschlossen an eine Förderanlage ermöglichen direkt zum Warenausgang effiziente Abläufe.- Eine Karton-Schneidemaschine sorgt für passgenaue Verpackungen.- Große Möbel und Küchen werden ab Ende 2025 ebenfalls in Pegnitz abgewickelt - die Integration ist bereits im Gange.Ein Lager mit PerspektiveDas Lager in Pegnitz ist nicht nur funktional, man legt auch Wert auf Qualität. So wird sichergestellt, dass die Erweiterung auch noch in vielen Jahren seinen Zweck erfüllt. Die Einrichtung ist auf dem neuesten Stand und kann den hohen Anforderungen von LOBERON auch auf lange Zeit hin mehr als gerecht werden. Ein Ort mit Zukunft.- 80 bis 120 Beschäftigte, davon viele langjährige Mitarbeiter, arbeiten hier täglich.- Die Lagerhöhe von 12 Metern ermöglicht eine effiziente Nutzung der Fläche.- Mit mehr als 10 nationalen und internationalen Zustellpartnern wird die europaweite Auslieferung zuverlässig umgesetzt.Ein Zuhause für Möbel - auch hinter den Kulissen"Unser Lager in Pegnitz ist mehr als nur ein logistischer Knotenpunkt - es ist ein Ort, an dem unsere Produkte ihre Reise zu unseren Kunden beginnen. Mit der Erweiterung schaffen wir nicht nur mehr Platz, sondern auch mehr Möglichkeiten, unsere Werte in punkto Qualität und Nachhaltigkeit aktiv umzusetzen", so Dr. Christian Bühring, Geschäftsführer von LOBERON.Über LOBERONLOBERON hat sich in den letzten 13 Jahren einen Namen im Interieur Design gemacht und ist mittlerweile in zehn Ländern vertreten. Die Design-Marke steht für hochwertige Möbel und exquisite Accessoires für den Innen- wie Außenbereich. In jährlich sechs Kollektionen werden aktuelle Wohntrends wie saisonale Wohntrends präsentiert. Der besondere LOBERON-Stil zeigt sich in kompletten Einrichtungskonzepten, die Stil, Qualität und Komfort bieten.