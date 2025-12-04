Erstmals haben Forscher:innen dank Satellitenaufnahmen einen detaillierten Blick auf eine riesige Tsunami-Welle im Pazifik werfen können. Was sich ihnen dabei offenbarte, hat die Expert:innen überrascht -Â die Erkenntnisse dürften aber künftig helfen. Ende Juli 2025 kam es vor der russischen Halbinsel Kamtschatka zu einem Erdbeben mit der Stärke 8,8 -Â eines der stärksten Beben des Jahrhunderts. Die bis zu vier Meter hohe Tsunami-Welle traf Russland, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n