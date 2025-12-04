Silber ist am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch geknallt. Doch Experten warnen: Die Rallye wirkt überhitzt. Wie lange hält der Hype, und droht jetzt eine scharfe Korrektur? Erste Anzeichen gibt es schon. Der Silbermarkt erlebt derzeit eine Rallye, die selbst erfahrene Rohstoffhändler staunen lässt. Der Preis des Edelmetalls hat sich im Jahr 2025 bereits verdoppelt. Am Mittwoch erreichte der Silberpreis mit 58,51 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) ein neues Allzeithoch. Rückenwind ...

