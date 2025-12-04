London (www.anleihencheck.de) - Globale Aktien setzten ihren Anstieg im dritten Quartal fort; während der ein oder andere die überschwängliche Stimmung am Markt für globale Aktien durchaus skeptisch sehen mag, rechnet Wellington Management auf Sicht von zwölf Monaten mit weiterhin unterstützenden Fundamentaldaten - in ihrem anlageklassenübergreifenden Ausblick für 2026 zeigen sich Supriya Menon, Leiterin Multi Asset Strategie EMEA, und Nanette Abuhoff Jacobson, Strategin für globale Investments und Multi-Asset, grundsätzlich optimistisch. ...

