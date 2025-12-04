Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft DWS hat die Gebühren des Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF (ISIN IE00BLNMYC90/ WKN A1106A) gesenkt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Deutsche-Bank-Tochter mitgeteilt. Demnach seien die Kosten zum 1. Dezember von 0,20 Prozent auf 0,15 Prozent gesunken. Der ETF verwalte ein Vermögen von fast 8 Milliarden Euro. Das Produkt bilde die Wertentwicklung der 500 größten US-Unternehmen ab. Dabei würden die Titel unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung gleich gewichtet. ...

