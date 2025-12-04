Im Projekt "ReNew - Resiliente Schnellladeparks für den Schwerlastverkehr" beschäftigen sich Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft mit Megawatt-Ladestationen - und dabei vor allem mit der Skalierbarkeit solcher Systeme und der lokalen Energieverteilung. Die Projektpartner geben an, bis Mitte 2028 erstmals Systemkonzepte für Megawatt-Ladestationen entwickeln zu wollen, die einen ganzheitlichen sowie technisch und wirtschaftlich skalierbaren Ansatz ...

