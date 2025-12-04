© Foto: adobe.stock.com

Brent-Öl notiert aktuell bei knapp 63 US-Dollar und WTI-Öl bei knapp 59 US-Dollar. Der auf den ersten Blick vermeintlich ruhige Handel täuscht über die tatsächliche Brisanz der Lage hinweg. Brent-Öl scheint einem Abverkauf näher zu sein als einer Rallye Betrachtet man die aktuelle Situation im Edelmetall- und Rohstoffbereich dann wird schnell klar, dass die Musik noch immer bei Gold und Silber spielt. Gold marschiert konsequent auf die 5.000 US-Dollar zu und Silber hat die 100 US-Dollar weiterhin im Blick. Seit Monaten stehen Brent-Öl und WTI-Öl im Schatten der beiden Edelmetalle. Abwärtstrends dominieren das Handelsgeschehen am Ölmarkt. Die Chancen auf eine baldige Trendwende sind eher …