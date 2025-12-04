München (ots) -- Rund 17 Prozent der E-Mail-Bedrohungen umgehen Secure E-Mail Gateways - Darktrace-KI stoppt sie- Neue Funktionen gegen kanalübergreifende Angriffe (u. a. E-Mail-Bombing, 100x mehr Nachrichten) und zur Absicherung der Kommunikation bei stark steigendem Black Friday Phishing (+1.317 Prozent)- Gartner Magic Quadrant 2025: Darktrace / EMAIL als Leader bei E-Mail Security Platforms (ESP) ausgezeichnetSocial-Engineering-Angriffe beschränken sich heute nicht mehr ausschließlich auf E-Mails: Sie kombinieren Posteingang, Identitätsmissbrauch sowie SaaS- und Collaboration-Tools. Darktrace (https://www.darktrace.com/?r=0), ein globaler Anbieter von KI für Cybersicherheit, hat deshalb heute eine Reihe von Erweiterungen für Darktrace / EMAIL angekündigt. Ziel ist es, kanalübergreifende Angriffsmuster früher zu erkennen, ausgehende Kommunikation besser abzusichern und Schnittstellen in SOC-Prozessen zu vereinfachen.Darktrace stützt sich dabei auf Erkenntnisse aus realen Kundenumgebungen: Trotz mehrschichtiger E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen gelangen weiterhin relevante Mengen schädlicher Nachrichten durch. In realen Deployments identifizierte Darktrace / EMAIL unmittelbar rund 17 Prozent der Bedrohungen, die Secure E-Mail Gateways umgingen - darunter Social-Engineering-Nachrichten ohne offensichtliche Malware-Payload, etwa Impersonation, gefälschte Zahlungs- oder Änderungsanfragen im Lieferantenkontext.Verbesserter Schutz vor kanalübergreifenden AngriffenKampagnen wie E-Mail-Bombing setzen auf Masse, um Posteingänge mit unkritischen Nachrichten zu überfluten. Deshalb erfolgt die eigentliche Kontaktaufnahme häufig über weitere Kanäle (z. B. Microsoft Teams oder Telefon) - etwa unter dem Vorwand von IT-Support. Zwischen April und Juli 2025 stieg das beobachtete Volumen solcher Nachrichten um das 100-Fache (von 200.000 auf mehr als 20 Millionen E-Mails laut Darktrace-Kundenbasis).Hierfür gibt es eine neue Integration zwischen Darktrace / EMAIL und Darktrace / IDENTITY: Erkennt Darktrace / EMAIL Muster, die zu E-Mail-Bombing passen, kann dieses Signal an Darktrace / IDENTITY weitergegeben werden. Dadurch lassen sich auffällige Login- oder Übernahmeversuche im Umfeld des betroffenen Accounts früher erkennen. Die domänenübergreifende Korrelation lässt sich zudem auf Business-Anwendungen wie Salesforce ausweiten, etwa indem aus E-Mails heraus erzeugte Tickets in die Bewertung einbezogen werden.Ergänzend reichert Darktrace Alarme durch Threat-Intelligence-Kontext an, u. a. über integrierte Antivirus-Verdikte und strukturierte Feeds, um die Erstbewertung (Triage) zu beschleunigen.Absicherung ausgehender Kommunikation und DatenDarktrace beobachtete im November einen Anstieg von Black-Friday-bezogenem Phishing um 1.317 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das unterstreicht, dass neben dem Blockieren eingehender Angriffe auch die Authentizität ausgehender Kommunikation relevanter wird.Dafür unterstützt Darktrace / EMAIL-DMARC nun BIMI (Brand Indicators for Message Identification), um verifizierte Markenlogos im Posteingang anzeigen zu können. Gleichzeitig adressiert Darktrace Outbound-Risiken durch Fehlversand: Eine label-freie, verhaltensbasierte DLP - gestützt durch ein domänenspezifisches Sprachmodell - kann über 35 zusätzliche Kategorien von PII/PHI in E-Mails und Anhängen automatisch erkennen und bei ungewöhnlichem Outbound-Verhalten intervenieren.Neue Integrationen für SOC-WorkflowsZur Einbindung in bestehende Prozesse ergänzt Darktrace / EMAIL neue Integrationen:- Jira und ServiceNow: automatische Ticket-Erstellung zur Dokumentation und Nachverfolgung von Meldungen- Sandbox-Analyse: Analyse von Payload-Verhalten in isolierten Umgebungen direkt in der Darktrace-OberflächeBestehende Integrationen werden ergänzt, darunter die Integration mit Microsoft Defender for Office 365 (u. a. für Quarantäne-Management) sowie der Darktrace E-Mail Analysis Agent für Microsoft Security Copilot, der Darktrace / EMAIL-Erkenntnisse in Copilot-Untersuchungen verfügbar macht."E-Mail ist häufig der Einstiegspunkt - die Eskalation verläuft dann über Identitäten und weitere Tools. Mit den Erweiterungen verknüpfen wir Signale über E-Mail, Identity und SaaS hinweg und stärken zugleich Schutzmaßnahmen für ausgehende Kommunikation", sagt Connie Stride, SVP of Product, Darktrace.Darktrace / EMAIL (https://www.darktrace.com/products/email) wurde außerdem als Leader im Gartner Magic Quadrant 2025 für Email Security Platforms (ESP) (https://www.darktrace.com/resources/darktrace-named-a-leader-in-the-2025-gartner-magic-quadrant-for-email-security-platforms) ausgezeichnet und erhielt den Gartner Peer Insights Customers' Choice 2025 für ESP (https://www.darktrace.com/news/darktrace-named-a-2025-gartner-r-peer-insights-tm-customers-choice-for-email-security-platforms).Weitere Ressourcen- Schalten Sie am 9. Dezember zum Innovation-Launch von Darktrace (https://www.darktrace.com/event-hub/innovation-launch-cross-domain?utm_campaign=217946350-FY26-GL-Q2-Network-Email-Innovation-Broadcast-WBN&utm_source=Press%20Release) ein, um mehr über unsere neuesten Innovationen zu erfahren.- Mehr zu Darktrace / EMAIL finden Sie auf der Produktseite (https://www.darktrace.com/products/email).- Laden Sie hier (https://www.darktrace.com/resources/darktrace-named-a-leader-in-the-2025-gartner-magic-quadrant-for-email-security-platforms)eine Kopie des Gartner Magic Quadrant 2025 für Email Security Platforms Reports herunter.- Erfahren Sie mehr aus Darktrace' Black-Friday-Phishing-Analyse und entdecken Sie hier (https://www.darktrace.com/news/phishing-attempts-targeting-black-friday-shoppers-surge-620-in-the-weeks-leading-into-the-holiday-weekend)Top-Tipps, um sicher zu bleiben.Über DarktraceDarktrace ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Cybersicherheit. Darktrace ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Cybersicherheit. Gegründet 2013, schützt die firmeneigene KI-Plattform Unternehmen vor unbekannten Bedrohungen - in Echtzeit und über alle digitalen Bereiche hinweg: Netzwerk, Cloud, E-Mail, Endpunkte und mehr. Die Darktrace ActiveAI Security Platform ermöglicht proaktive Cyber-Resilienz, Frühwarnungen und autonome Reaktionen. Innovationen aus den Darktrace-Forschungsteams in Cambridge (UK) und Den Haag (NL) führten zu über 200 Patentanmeldungen. Mit mehr als 2.300 Mitarbeitenden schützt Darktrace fast 10.000 Kunden weltweit.