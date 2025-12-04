Kaiserslautern (ots) -Technik oder Naturwissenschaften, Mathematik oder Psychologie, Gesellschaftswissenschaften oder Lehramt? Welches Studienfach passt am besten zu meinen Fähigkeiten und Interessen? Bin ich den Anforderungen eines Studiums gewachsen? Das Orientierungsstudium "RPTUzero" der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) bietet Abiturientinnen und Abiturienten sowie allen Studieninteressierten Entscheidungshilfe. Teilnehmende erhalten dabei nicht nur Einblicke in Studiengänge, sondern auch in das studentische Leben an den Campus in Kaiserslautern und Landau. Bis einschließlich 15. März 2026 können sich Interessierte für die nächste Runde im Sommersemester 2026 bewerben.Das Orientierungsstudium "RPTUzero" richtet sich an Abiturientinnen und Abiturienten sowie weitere Studieninteressierte, die sich darüber Klarheit verschaffen möchten, ob das universitäre Studium das Richtige für sie ist, die unschlüssig bei der Studienwahl sind oder sich auf das Studium vorbereiten möchten. Es bietet die Chance, ein Sommersemester lang das breite Fächerspektrum der RPTU kennenzulernen, welches Ingenieurwissenschaften, Natur- und Umweltwissenschaften, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie sowie Lehramt für alle Schularten umfasst.Dabei können Teilnehmende selbst entscheiden, ob sie sich einen oder mehrere Studiengänge anschauen möchten. Darüber hinaus lernen RPTUzero-Teilnehmende beide Campus mit ihren zentralen Einrichtungen wie Universitätsbibliothek, Beratungsstellen und Mensa, sowie verschiedene studentische Gruppen kennen, die das Universitätsleben mitgestalten. Ebenso können sie spezifisch auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratungsangebote nutzen.Ein Semester lang Uni-Alltag erlebenDie RPTUzero-Koordinatorinnen Ann-Cathrin Winter und Miriam Jungheim erleben immer wieder, dass das Orientierungsstudium jungen Menschen hilft, eigene Zweifel abzubauen und eine klare Entscheidung zu treffen: "Im vergangenen Sommersemester hat uns eine Teilnehmerin, die anfangs sehr unsicher war, ob das Studentenleben überhaupt das Richtige für sie ist, im Nachgang berichtet, dass sie im Verlauf des Orientierungsstudiums erfahren hat, dass Studieren bestens zu ihr passt. Sehr häufig loben die Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, Kontakte mit Studierenden und in die Fachbereiche zu knüpfen sowie generell den Erfahrungsaustausch, der innerhalb des Programms stattfindet." Positiv bewertet werde nicht zuletzt auch der sanfte Einstieg: Anfangen zu studieren, auf Wunsch Prüfungen ablegen - und erst anschließend festlegen, ob diese angerechnet werden sollen.Insgesamt macht RPTUzero nicht nur das Universitätsstudium an sich erfahrbar, sondern Teilnehmende nehmen dabei auch mit, welche inhaltlichen Anforderungen die Fächer stellen und welche beruflichen Perspektiven das Studium eröffnet. Diese unmittelbare Form der Studienorientierung kommt gut an. In der Regel setzen über die Hälfte der Teilnehmenden im Anschluss ihr Studium an der RPTU fort.Durchweg gut begleitet und vernetztFür Struktur und standortübergreifenden Austausch im Verlauf des Orientierungsstudiums sorgt eine Veranstaltungsreihe, die sich über mehrere Wochen der Vorlesungszeit erstreckt. Die Reihe umfasst einen abwechslungsreichen Mix aus Einheiten zu überfachlichen Kompetenzen und Reflexion, Forschungsworkshops aus den Fachbereichen und bietet Gelegenheit, die Campus kennenzulernen.Was Interessierte sonst noch wissen sollten: Zugangsvoraussetzung für RPTUzero ist eine Hochschulzugangsberechtigung, etwa ein Abiturzeugnis. Das Einreichen der Bewerbung funktioniert - wie für alle anderen Studiengänge auch - über das zentrale Bewerbungssystem der RPTU unter rptu.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bewerbungsportal. Die Anmeldefrist endet am 15. März.Koordiniert wird das Orientierungsstudium an der RPTU in Kaiserslautern vom Zentrum für Innovation und Digitalisierung in Studium und Lehre und an der RPTU in Landau vom Kompetenzzentrum für Studium und Beruf.Weitere Infos zum Studienverlauf und zur Bewerbung unter: rptu.de/rptuzeroPressekontakt:Ann-Cathrin Winter, Koordination RPTUzero KaiserslauternZentrum für Innovation und Digitalisierung in Studium und LehreTel.: 0631 205-5917E-Mail: rptuzero@rptu.de+++Miriam Jungheim, Koordination RPTUzero LandauKompetenzzentrum für Studium und Beruf (KSB)Tel.: 06341 280-33234E-Mail: rptuzero@rptu.deOriginal-Content von: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168381/6172646