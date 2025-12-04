Die Finanzierung durch die Baszucki Group ermöglicht ein Programm für medizinisches Fachpersonal, bei dem das Lernen durch praktische Erfahrung erfolgt

Die Baszucki Group hat heute eine Partnerschaft mit der University of Maryland School of Medicine bekannt gegeben, um eine innovative Schulungsinitiative zu starten, die Kapazitäten für die Durchführung ketogener Stoffwechseltherapien in der psychiatrischen Versorgung aufbauen soll. Das Programm mit dem Titel "LIVE IT~LAUNCH IT: Learning How to Implement and Use a Ketogenic Diet to Improve Mental Health in Your Patients For Health Care Workers" wird von Deanna Kelly, PharmD, BCPP, Dr. William und Carol Carpenter Professorin für Psychiatrie zur Erforschung psychischer Erkrankungen und Direktorin des Maryland Psychiatric Research Center an der University of Maryland School of Medicine, geleitet. Diese Initiative zielt darauf ab, Fachkräfte zu schulen und zu befähigen, indem sie bei der eigenständigen Umsetzung der Maßnahme unterstützt werden. Das Ziel besteht darin, verschiedene Fachkräfte im Gesundheitswesen darauf vorzubereiten, dieses vielversprechende personalisierte Stoffwechselbehandlungsmodell sicher und souverän sowohl in der klinischen Praxis als auch in der Forschung anzuwenden.

Die Wirksamkeit der ketogenen Stoffwechseltherapie bei einer Reihe schwerer psychischer Erkrankungen, darunter Schizophrenie, bipolare Störungen und schwere depressive Störungen, wird durch immer mehr Belege gestützt, darunter Pilotstudien von Einrichtungen wie der Stanford University School of Medicine, University of Edinburgh und das Ohio State University. Aufgrund ihres Potenzials als transdiagnostisches Instrument entwickelt sich die ketogene Stoffwechseltherapie rasch zu einer leistungsstarken Behandlungsoption.

Es besteht jedoch eine kritische Lücke. Für die überwiegende Mehrheit der Menschen fehlt es an Infrastruktur für die ketogene Stoffwechseltherapie. "In meiner Arbeit in diesem Bereich habe ich eine enorme Resonanz aus der Gemeinschaft erfahren, die nach Beratung sucht, sowohl von Familien, die diese Behandlungsoption in Betracht ziehen, als auch von Ärzten, die nach Fortbildungsmöglichkeiten suchen", erklärte Dr. Kelly. "Diese Studie wurde konzipiert, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. Es geht über den Wissensaustausch hinaus und vermittelt Anbietern die praktischen Fähigkeiten und das Selbstvertrauen, eine medizinische ketogene Diät umzusetzen und Patienten eine wirklich personalisierte, ganzheitliche Behandlungsoption anzubieten."

Das umfassende zweiteilige Programm wurde speziell entwickelt, um Kompetenz und Selbstvertrauen aufzubauen. Die teilnehmenden Ärzte erhalten eine umfassende Schulung zu den Themen Ernährungswissenschaft, Behandlungsprotokolle und Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Ansatzes. Entscheidend ist, dass sie auch Erfahrungen aus erster Hand sammeln, indem sie sich persönlich mit der Ernährung auseinandersetzen und Veränderungen ihrer psychischen Gesundheit und ihrer Stoffwechselmarker, wie beispielsweise den täglichen Keton- und Glukosewerten, verfolgen. "Aufklärung allein reicht nicht immer aus, um Verhaltensweisen zu ändern", erklärt Dr. Kelly. "Um die für eine effektive Umsetzung erforderlichen Kompetenzen und das nötige Selbstvertrauen aufzubauen, ist ein praxisorientiertes Erfahrungsmodul erforderlich."

Die unmittelbare Nachfrage nach dieser Schulung bestätigt deren Notwendigkeit. "Wir sind von der Begeisterung beeindruckt. Das Programm war innerhalb kurzer Zeit vollständig ausgebucht. Dies verdeutlicht, dass tatsächlich Interesse an dieser Art von Programm besteht", bemerkte Dr. Kelly. Das Programm umfasst 40 Teilnehmer aus dem breiteren Spektrum der klinischen Pflegekräfte, darunter Psychologen, Ärzte und Sozialarbeiter.

Dieses Programm ist Teil des kontinuierlichen Engagements der Baszucki Group, den Zugang zu Stoffwechseltherapien für Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen zu erweitern, indem wichtige Forschungs- und Kapazitätsaufbauprojekte unterstützt werden. "Wir hoffen, dass die aus diesem Modell gewonnenen Informationen dazu beitragen werden, die zukünftige Entwicklung und Ausweitung ähnlicher Programme weltweit zu gestalten", erklärte Dr. Julie Milder, Director of Neuroscience bei der Baszucki Group.

Über die Baszucki Group

Die 2021 vom Roblox-Gründer und Chief Executive Officer David Baszucki und der Bestsellerautorin Jan Ellison Baszucki gegründete Baszucki Group nutzt private Spenden, Impact Investing, Lobbyarbeit, Storytelling und Community Building, um grundlegende Veränderungen voranzutreiben. Ein Hauptziel der Baszucki Group ist es, die Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit zu verbessern, indem sie Initiativen an der Schnittstelle von Stoffwechsel, Psychiatrie und Neurowissenschaften unterstützt. Wenn Sie mehr über metabolische Ansätze bei psychischen Störungen, einschließlich der ketogenen Therapie, erfahren möchten, besuchen Sie Metabolic Mind, eine gemeinnützige Initiative der Baszucki Group.

