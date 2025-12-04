DOW JONES--Die Bafin setzt die im Oktober in Aussicht gestellte Anhebung der Meldeschwellen für Eigengeschäfte von Führungskräften um. Wie die Finanzaufsicht mitteilte, müssen diese sogenannten "Directors' Dealings" ab dem 1. Januar erst ab einem Schwellenwert von 50.000 Euro statt bisher 20.000 Euro gemeldet werden. Mit dem Schritt sollen die betroffenen Führungskräfte sowie die jeweiligen Emittenten entlastet werden. Die Anzahl der Meldungen dürfte sinken, aber ohne dass hierdurch das Transparenzniveau beeinträchtigt werde, so die Aufsicht. Die Überwachung des Insiderhandelsverbots bleibe davon unberührt.

