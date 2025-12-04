Autowerte gehören am Donnerstag zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt. Die Aktie von Mercedes-Benz steigt um +4% und markiert bei 60,43 € den höchsten Stand seit Mitte März. Was sind die Gründe für den Kurssprung und sollten Anleger die Erholung kaufen? Weniger strenge Kraftstoffauflagen in den USA Und wieder einmal ist es der Mann im Weißen Haus, der die Börsen bewegt. In diesem Fall den Autosektor. US-Präsident Trump hat angekündigt, Auflagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
