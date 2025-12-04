Nicht jeder Onlineshop zeigt sich in der Weihnachtszeit kulant: Manche Rückgabefristen bleiben strikt. Wer seine Geschenke rechtzeitig zurückgeben möchte, muss die Bedingungen der jeweiligen Händler kennen. Wann bestellt man am besten die Weihnachtsgeschenke, um alle geltenden Rücksendefristen einzuhalten? Auch wenn viele Händler:innen sich diesbezüglich inzwischen umgestellt und verlängerte Rücksendefristen rund um die Feiertage eingeführt haben, ...

