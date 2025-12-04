EQS-Ad-hoc: ProReal Secur 1 GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

04.12.2025 / 15:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

ProReal Secur 1 GmbH Hamburg Bekanntgabe über die Beschlussfassung der Geschäftsführung der ProReal Secur 1 GmbH mit dem Sitz in Hamburg (HRB 164014 Amtsgericht Hamburg), Geschäftsanschrift: Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg Die ProReal Secur 1 GmbH gibt bekannt, dass sie gemäß Gesellschafterbeschluss vom 02.12.2025 die Laufzeit der von ihr ausgegebenen Inhaberschuldverschreibung (WKN: A3E46V, ISIN: DE000A3E46V5) gemäß den Anleihebedingungen Ziffer 4.1 um weitere zwölf Monate bis zum 31.12.2026 verlängert hat. Nähere Informationen unter: https://onegroup.de/app/uploads/2025/12/PRS1-Information-der-Geschaeftsfuehrung.pdf Hamburg, 04.12.2025 ProReal Secur 1 GmbH Geschäftsführung



Ende der Insiderinformation



