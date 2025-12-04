Die DVA hat den Bachelorstudiengang Insurance Management neu strukturiert. Gemeinsam mit der TH Köln und fünf BWV Regional als Studienstandorten ist ein bundesweit abgestimmtes Studienangebot für die Versicherungswirtschaft entstanden. Es gibt Online- und Präsenzteile. Ab 2026 hat die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) den Bachelorstudiengang Insurance Management (B. A.) in einer neu akkreditierten und modern ausgebauten Studienstruktur im Sortiment. Das bundesweit abgestimmte Studienangebot für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
