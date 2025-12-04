Vom Nischenprodukt zum Marktführer: ETFs haben die Investmentwelt grundlegend verändert. Während in den USA bereits aktive ETFs boomen, steht Europa am Beginn derselben Entwicklung. Thorsten Schrieber von DJE zeigt, wie sich der Fondsmarkt wandelt - und wo Chancen für Berater liegen. Ein Artikel von Thorsten Schrieber, Mitglied des Vorstands bei der DJE Kapital AGIn der Regel entstehen viele Neuerungen in den USA etwa ein Jahrzehnt vor ihrer Verbreitung in Europa bzw. Deutschland. Das gilt auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
