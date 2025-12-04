Vonovia kommt nicht in Schwung. Die Aktie des Wohnungskonzerns verliert am Donnerstag leicht. Gegenwind kommt unter anderem von der Analystenseite. Goldman Sachs bleibt zwar bei "Buy", hat das Kursziel aber gesenkt. Charttechnisch bleibt die Aktie der Bochumer damit im Niemandsland gefangen.Für Gesprächsstoff sorgt ein frisches Analystenupdate von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Vonovia von 39,30 Euro auf 37 Euro gesenkt, das Rating aber auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan ...

