Die Bären wittern ihre Chance. Das Narrativ: MicroStrategy droht der Rauswurf aus den MSCI-Indizes, der Aktienkurs kollabiert und das Unternehmen wird gezwungen, sein massives Bitcoin-Portfolio auf den Markt zu werfen. Eine "Todesspirale", so die Theorie der Shortseller. Doch Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise, hält dagegen.Am 15. Januar entscheidet der Indexanbieter MSCI, ob Unternehmen mit Fokus auf Digital Assets als Treasury-Strategie aus den investierbaren Indizes fliegen. Hougan ...

