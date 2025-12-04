Gießen/Marburg (ots) -- Dr. Sylvia Heinis wird Ärztliche Geschäftsführerin in Marburg- Prof. Dr. Uwe Wagner übernimmt zusätzlich zu seiner Klinikleitung und der Aufgabe als ärztlicher OP-Manager die Leitung des neuen Senologischen Zentrums am Universitätsklinikum GießenJan Voigt (40), bisher Regionalgeschäftsführer Südhessen in der Asklepios Gruppe, wurde vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) zum Kaufmännischen Geschäftsführer am Universitätsklinikum Marburg berufen und tritt die Stelle zum 1. April 2026 an. Der studierte Betriebswirt Voigt löst Dr. Sylvia Heinis, MHBA (49) ab, die diese Funktion seit Juli 2018 innehatte und künftig das Amt der Ärztlichen Geschäftsführerin Marburg übernimmt. Dr. Heinis folgt dabei auf Prof. Dr. med. Uwe Wagner, der sein Amt niedergelegt hat, um zusätzlich zu seinen Aufgaben als Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Marburg und ärztlicher OP-Manager im Zentral-OP die Leitung des neuen Senologischen Zentrums am Universitätsklinikum Gießen zu übernehmen."Jan Voigt hat seine Expertise als Regionalgeschäftsführer Südhessen bei Asklepios seit September 2020 sehr erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit ihm übernimmt ein erfahrener Krankenhausmanager die kaufmännische Leitung des Standortes Marburg. In dieser Funktion wird er die vorhandenen Strukturen weiterentwickeln und die standortbezogenen Aufgaben mit klarer fachlicher Ausrichtung voranbringen. Ein besonderes Augenmerk wird darauf liegen, gemeinsam mit der Geschäftsführung in Gießen die bereits begonnenen Prozessoptimierungen auf vielen Ebenen konsequent weiterzuführen und damit die Versorgung, die Zusammenarbeit der Berufsgruppen sowie die wirtschaftliche Stabilität beider Standorte zu stärken", sagt Dr. Gunther K. Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung der UKGM GmbH und Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG. Er dankte Dr. Sylvia Heinis für ihre mehr als sechs Jahre währende erfolgreiche kaufmännische Geschäftsführung am Universitätsklinikum Marburg. Prof. Dr. Uwe Wagner, ihrem Vorgänger in der künftigen Position als Ärztliche Geschäftsführerin in Marburg, dankte Weiß ebenfalls für die geleistete Arbeit in seinem Amt, das er seit Ende 2021 bekleidet hatte. "Ich wünsche Jan Voigt, Frau Dr. Heinis und Prof. Wagner viel Erfolg in ihren neuen Positionen und bin sehr zuversichtlich, dass sie ihre neuen Führungsaufgaben auch weiterhin mit großem Erfolg absolvieren werden", so Weiß.Jan Voigt (40), geboren in Königstein im Taunus, ist studierter Betriebswirt, verfügt über Auslandserfahrungen (USA, Belgien, Polen) und ist nach seinem Start als Trainee bereits seit mehr als 15 Jahren für die Asklepios Gruppe tätig. Seine berufliche Karriere startete er in der Asklepios Klinik Lich. Zunächst als Klinikmanager und ab 2014 als Geschäftsführer. Von 2017 bis Mitte 2020 war er Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt und seit September 2020 trug er als Regionalgeschäftsführer für die Asklepios Kliniken Südhessen Verantwortung.Dr. Sylvia Heinis, MHBA (49) ist dem Universitätsklinikum in Marburg seit über 27 Jahren eng verbunden. Nach ihrem Studium der Humanmedizin und Promotion in Marburg war sie zunächst als Fach- und Oberärztin in der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde tätig. Von 2013 bis 2016 leitete sie die Stabsstelle "Struktur- und Medizinplanung" im Bereich der Ärztlichen Geschäftsführung und schloss ein MBA-Zusatzstudium für das Gesundheitswesen ab. Seit Mai 2016 war Dr. Heinis in der Kaufmännischen Geschäftsführung des Universitätsklinikums Marburg als Verwaltungsleiterin und Prokuristin tätig. Zum 1. Juli 2018 wurde sie als Kaufmännische Geschäftsführerin für den Standort Marburg berufen. Ab 01.01.2026 wechselt sie auf Wunsch des Aufsichtsrates in das Amt der Ärztlichen Geschäftsführerin in Marburg.Dr. Gunther Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung des UKGM übernimmt interimistisch bis zum Amtsantritt von Jan Voigt zusätzlich die Funktion des kaufmännischen Geschäftsführers in Marburg.Prof. Dr. Uwe Wagner (62) leitet die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Marburg seit dem 01.10.2002, ist ärztlicher OP-Manager im Zentral-OP hat erst vor kurzem die Leitung des neuen Senologischen Zentrums am Universitätsklinikum Gießen übernommen. "Wir danken Herrn Prof. Dr. Wagner für seinen außerordentlichen Einsatz als Ärztlicher Geschäftsführer am Universitätsklinikum Marburg in den vergangenen Jahren. Mit seiner herausragenden fachübergreifenden medizinischen Kompetenz, seiner verbindlichen und verbindenden Persönlichkeit und seinen klaren Vorstellungen von guter und strukturierter Organisation hat er das Universitätsklinikum Marburg sowohl in als auch nach der Corona-Pandemie und der Ukrainekrise auf den erfolgreichen Weg eines überregional hoch anerkannten und lokal stark verankerten Universitätsklinikums geführt." sagt Dr. Gunther Weiß.Pressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und PressesprecherT. +49 641 985- 51020 | frank.steibli@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6172677