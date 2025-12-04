Mainz (ots) -
Woche 49/25
Fr., 5.12.
Bitte geänderten Programmablauf ab 17.55 Uhr beachten:
17.55 sportstudio live
FIFA WM 2026
Gruppenauslosung
18.30 heute (VPS 19.00)
18.39 Wetter (VPS 19.20)
18.40 sportstudio live (VPS 20.00)
FIFA WM 2026
Gruppenauslosung
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 2/26
Di., 6.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.15 37° (HD/AD/UT)
Mut durch Magie - Zaubern als Therapie
Film von Sandra Liesche und Lena Bartscher
Deutschland 2026
Im Streaming: 6. Januar 2026, 08.00 Uhr bis 5. Januar 2031
