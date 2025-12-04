Mainz (ots) -Woche 49/25Fr., 5.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 17.55 Uhr beachten:17.55 sportstudio liveFIFA WM 2026Gruppenauslosung18.30 heute (VPS 19.00)18.39 Wetter (VPS 19.20)18.40 sportstudio live (VPS 20.00)FIFA WM 2026Gruppenauslosung(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 2/26Di., 6.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 37° (HD/AD/UT)Mut durch Magie - Zaubern als TherapieFilm von Sandra Liesche und Lena BartscherDeutschland 2026Im Streaming: 6. Januar 2026, 08.00 Uhr bis 5. Januar 2031Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6172674

