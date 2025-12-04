Daimler Truck Holding Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 04.12.25

Daimler Truck Holding hat im 3. Quartal 2025 die anhaltende Branchenschwäche in Nordamerika deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz als auch der Gewinn gingen deutlich zurück, nachdem sich die Nachfrage im größten Einzelmarkt der Stuttgarter weiter abgeschwächt hat. Die Zahl der Bestellungen (26.168 Fahrzeuge) hat zwar im 3. Quartal gegenüber dem sehr schwachen Vorquartal zugenommen, liegt aber immer noch rund 30 Prozent unter dem Vorjahresquartal.

? Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK - ISIN: DE000DTG0CK8 - Ticker: DTG

? Drei Key Takeaways

?? Schwache US-Nachfrage belastet Prognose

Der nordamerikanische Markt bleibt das größte Risiko für Daimler Truck. Umsatz, Gewinn und Bestellungen liegen deutlich unter Vorjahr - die Gesamtprognose bleibt daher gedämpft.

?? Chart technisch angeschlagen

Die Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA50/SMA200). Erst ein nachhaltiger Anstieg über 37,50 EUR würde das Chartbild aufhellen. Kurz- wie mittelfristig dominieren die Bären.

?? Wahrscheinlichkeit für Abwärtsszenario höher

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart liegt die Bear-Wahrscheinlichkeit (55-60 - über der Bull-Wahrscheinlichkeit. Die Erwartung bleibt: seitwärts bis abwärts - mit Risiken Richtung Jahrestief.

Die Rahmenbedingungen für Daimler Truck bleiben herausfordernd. Besonders der nordamerikanische Markt zeigt Schwäche und belastet sowohl Umsatz als auch Gewinn des Konzerns. Die Daimler Truck Holding Prognose bleibt daher vorsichtig, vor allem wegen sinkender Nachfrage und hoher Unsicherheiten im Transportsektor.

Fundamentaldaten Daimler Truck

Kennzahl Wert aktueller Preis 35,33 EUR Marktkapitalisierung 26,07 Mrd. EUR Umsatz 2024 54,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2024 31,81 % KGV 2025* 13,60 4-Wochen-Performance +4,47 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 4,51 % Branche Lastwagenproduktion

*Prognose

Marktumfeld - Fundamentale Einschätzung

Daimler Truck hat im 3. Quartal 2025 die andauernde Schwäche im nordamerikanischen Markt deutlich zu spüren bekommen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn gingen zurück, da die Nachfrage im wichtigsten Einzelmarkt der Stuttgarter weiter nachließ.

Die Bestellung von 26.168 Fahrzeugen liegt zwar über dem schwachen Vorquartal, aber weiterhin 30 - unter dem Vorjahreswert. Gründe:

US-Zölle auf Stahl und Aluminium

Unsicherheit im Transportsektor

zurückhaltende Investitionsbereitschaft der Spediteure

Das Management erwartet, im Jahr 2025 nur das untere Ende der Prognosespanne für Absatz und operative Marge zu erreichen. Zwar wirken Sparprogramme in Europa stabilisierend, jedoch bleibt der US-Markt der entscheidende Belastungsfaktor für die Daimler Truck Holding Prognose...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.