Die Jagd auf das Phantom der Kryptowelt geht in die nächste Runde. Jahrelang galten Krypto-Urgesteine wie Hal Finney oder Nick Szabo als Favoriten für die Identität des Bitcoin-Erfinders. Nun rückt ein prominentes Schwergewicht des Silicon Valley ins Rampenlicht. Eine neue Indizienkette von Analystenseite lässt die Szene aufhorchen: Die Spuren führen direkt in die Chefetage eines US-Zahlungsdienstleisters.Der Name, der die Gerüchteküche aktuell zum Überkochen bringt: Jack Dorsey. Der Vorwurf: Der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.