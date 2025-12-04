Die Jagd auf das Phantom der Kryptowelt geht in die nächste Runde. Jahrelang galten Krypto-Urgesteine wie Hal Finney oder Nick Szabo als Favoriten für die Identität des Bitcoin-Erfinders. Nun rückt ein prominentes Schwergewicht des Silicon Valley ins Rampenlicht. Eine neue Indizienkette von Analystenseite lässt die Szene aufhorchen: Die Spuren führen direkt in die Chefetage eines US-Zahlungsdienstleisters.Der Name, der die Gerüchteküche aktuell zum Überkochen bringt: Jack Dorsey. Der Vorwurf: Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär