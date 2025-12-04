EQS-News: Hightekers / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Hightekers erwirbt Serviap Global zur Stärkung der globalen EOR-Kapazitäten



04.12.2025 / 15:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LONDON und MEXIKO-STADT, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hightekers , ein globaler Anbieter von Lösungen für Employer of Record (EOR), Gehaltsabrechnung, Freiberufler und Auftragnehmermanagement, gab heute die Übernahme von Serviap Global , einem führenden Anbieter von EOR- und Auftragnehmermanagement-Dienstleistungen in Lateinamerika, bekannt. Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein bei der laufenden globalen Expansion der Hightekers-Gruppe. Nach der Übernahme des auf Asien ausgerichteten Unternehmens Eos Global Expansion im April erweitert Serviap Global die direkte operative Präsenz von Hightekers auf 40 Länder, wobei mehr als 100 weitere über das zertifizierte Partnernetzwerk betreut werden. Da die Nachfrage nach flexiblen globalen Einstellungs- und Beschäftigungslösungen weiter zunimmt, wird die kombinierte Gruppe lokale Expertise in großem Maßstab in Europa, Asien, dem Nahen Osten, den USA und nun auch in Lateinamerika bereitstellen. Mit dem Beitritt von Serviap unterstützen die Teams von Hightekers nun gemeinsam über 3500 Beschäftigte weltweit. Flexible Arbeit weltweit einfach und lohnend gestalten "Diese Übernahme spiegelt unser Ziel wider, die agilste globale Plattform für die Zukunft der Arbeit aufzubauen", sagt Roger Oudiz, Vorsitzender von Hightekers . "Mit der Aufnahme von Serviap Global sichern wir uns eine starke Präsenz in Lateinamerika und setzen unsere Strategie fort, unseren Kunden eine nahtlose, vollständig rechtskonforme sowie erstklassige Serviceerfahrung zu bieten, wo immer sie Talente einstellen. Gemeinsam vereinen wir nun fundiertes lokales Fachwissen mit globaler Reichweite - eine Fähigkeit, die nur sehr wenige Marktteilnehmer bieten können." Vereint durch einen menschenorientierten Ansatz "Wir sind begeistert, unsere Kräfte mit Hightekers zu vereinen, deren schnelles Wachstum und regionales Fachwissen einen größeren Wert für unsere Kunden und Partner darstellt", sagte Victor Anaya, Mitbegründer und Geschäftsführer von Serviap Global . "In unserer Branche ist eine leistungsstarke Technologieplattform unerlässlich, aber jeder Kunde und jeder Vertrag hat ganz eigene Anforderungen. Wie Hightekers sind auch wir stolz darauf, diese Bedürfnisse durch enge, persönliche Beziehungen zu verstehen, und freuen uns darauf, dieses Maß an maßgeschneidertem Service nun auch unseren Kunden weltweit anzubieten." Eine globale Plattform und Marke bis spätestens 2026 Da die Geschäftsführer der übernommenen Unternehmen nun im Board von Hightekers vertreten sind und bis zu 20 Jahre lokale Marktexpertise einbringen, hat die Gruppe mit der Umsetzung eines umfassenden Integrationsfahrplans begonnen, der Folgendes umfasst: Eine einheitliche globale Marke bis spätestens 2026.

bis spätestens 2026. Eine einzige Technologieplattform unterstützt die Aufnahme von Kunden, die Verwaltung von Arbeitskräften und die Einhaltung von Vorschriften in allen Ländern.

unterstützt die Aufnahme von Kunden, die Verwaltung von Arbeitskräften und die Einhaltung von Vorschriften in allen Ländern. Ein konsolidiertes globales Dienstleistungsangebot , das EOR-Dienste, Auftragnehmermanagement, Umbrella- und Freelancer-Lösungen, Gehaltsabrechnung sowie globale Compliance umfasst.

, das EOR-Dienste, Auftragnehmermanagement, Umbrella- und Freelancer-Lösungen, Gehaltsabrechnung sowie globale Compliance umfasst. Verbesserte Selbstbedienungsfunktionen für Kunden und Beschäftigte, die einen schnelleren Einsatz und reibungslosere Betriebsabläufe ermöglichen. Informationen zu Hightekers Hightekers wurde 2016 in London und Paris gegründet. Als globaler Anbieter von Employer-of-Record-Diensten (EOR) sowie Personallösungen unterstützt das Unternehmen Privatpersonen und Unternehmen weltweit bei internationaler Rekrutierung, rechtskonformen Beschäftigungsmodellen und Gehaltsabrechnung. Die Gruppe ist heute in 40 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, in Asien sowie im Nahen Osten direkt tätig und betreut über ihr zertifiziertes Partnernetz weitere 100 Länder.

Website: https://www.hightekers.com Informationen zu Serviap Global Serviap Global wurde 2010 in Mexiko-Stadt gegründet und ist ein führender Anbieter von "Employer of Record (EOR)"- sowie Auftragnehmermanagement-Dienstleistungen in Lateinamerika. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung unterstützt Serviap Unternehmen bei der Einstellung sowie dem Management von Talenten und hilft Unternehmen bei der internationalen Expansion mit zuverlässiger Beratung vor Ort.

Website: https://www.serviapgroup.com Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836798/Roger_Oudiz_Hightekers.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836799/Victor_Anaya_Serviap_Global.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2837503/Hightekers_Serviap_Global_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hightekers-erwirbt-serviap-global-zur-starkung-der-globalen-eor-kapazitaten-302632983.html



04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News