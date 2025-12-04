Bremen (ots) -Die dritte Auflage von "One Summernight.." auf der Seebühne Bremen hat es wieder in sich. Auf einer der schönsten Open-Air Bühnen in Deutschland trifft man am Sonnabend, 8. August 2025 auf eine Formation, die wie kaum eine andere die Musik der 70er und 80er geprägt hat: Boney M. feat. Liz Mitchell, also mit der weltbekannten Stimme der Kultband.Boney M. gehören zu den erfolgreichsten Disco-Acts aller Zeiten. Mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern, internationalen Nummer-1-Hits und einem Klang, der ganze Generationen prägte, führte die Gruppe Disco in bislang ungeahnte Höhen. Songs wie "Rivers of Babylon", "Daddy Cool", "Ma Baker", "Sunny" oder "Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday" sind längst unvergessene Kultklassiker.Im Mittelpunkt des Abends steht die Stimme, die dieses Kapitel Musikgeschichte maßgeblich geprägt hat: Liz Mitchell. Gemeinsam mit einer großen Live-Besetzung - einer voll instrumentierten, kraftvollen Band - bringt sie die legendären Hits in ihrer ganzen Wucht, Opulenz und musikalischen Vielfalt zurück auf die Bühne. Dieses Line-up sorgt für den authentischen Boney-M.-Sound, der seit Jahrzehnten weltweit Erfolge feiert.Doch damit nicht genug: Auch die Weather Girls sorgen für ein musikalisches Feuerwerk. Das Kult-Duo wurde mit dem Disco-Klassiker "It's Raining Men" unsterblich - ein Song, der bis heute jede Tanzfläche explodieren lässt. Dazu kommen kraftvolle Live-Performances weiterer Hits wie "Can You Feel It" oder "I'm Gonna Wash That Man Right Outa My Hair", präsentiert mit jener Energie, die die Weather Girls seit Jahrzehnten zu Publikumslieblingen macht.Diese Sommernacht vereint zwei Ikonen - die melodische Disco-Welt von Boney M. in voller Live-Band-Stärke und die stimmgewaltige Power der Weather Girls - zu einem Abend voller Nostalgie, Lebensfreude und Rhythmus. Unter freiem Himmel, direkt am Wasser, entfaltet die Seebühne Bremen ihre besondere Magie und macht dieses Doppel-Konzert zu einem Erlebnis, das lange nachhallt.Ein Abend voller Welthits. Voller Energie. Voller Disco. Bremen darf sich auf eine unvergessliche Sommernacht freuen. Die Tickets gibt es ab Freitag, 5. Dezember 2025 direkt bei Seebühne online und bei Ticketmaster, ab Dienstag, 9.12. auch bei Eventim.Pressekontakt:Jan Trautmannjt@bec-moments.com+49 421 9580 6275Original-Content von: bremen events & concerts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181525/6172696