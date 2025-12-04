Neben den üblichen Verdächtigen der großen Unternehmen haben bei Apples App-Store-Awards auch kleinere Entwickler:innen Preise eingeheimst. Die setzen bei KI-Lösungen immer mehr auf Apples eigene Lösungen. Das hat nicht nur Vorteile. Apples App-Store-Awards fühlen sich für ihn an wie der Oscar für App-Store-Worker, sagt Paul Veugen. Der Gründer von Detail hat eine der begehrten Auszeichnungen eingeheimst, bei denen es auf den ersten Blick schon so ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.