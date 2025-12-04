© Foto: Tamanna Rumee auf Unsplash

UP Fintech, ein Mitbewerber des erfolgreichen Retail-Brokers Robinhood, hat ein sehr starkes Quartalsergebnis vorgelegt. Noch ist die Aktie günstig bewertet.

UP Fintech: Das Robinhood Südostasiens?

Die Aktie des den Markt revolutionierenden Retail-Brokers Robinhood hat Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren hohe Gewinne beschert. Mit einem Plus von knapp 1.240 Prozent in den zurückliegenden drei Jahren hat Robinhood den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+75,7 Prozent) um ein Vielfaches outperformt und dabei nicht nur von seinen Produktinnovationen, sondern auch von einem hohen Wachstum profitiert.

Günstig bewertet ist das Papier mit einem KGVe 2026 von rund 57 allerdings nicht mehr. Auch viele andere Kennziffern deuten inzwischen auf eine strukturelle Überbewertung sowohl gegenüber dem Branchendurchschnitt als auch der historischen Norm hin.

Mehr Kunden, Einlagen und Transaktionen = explosives Wachstum

Mit UP Fintech gibt es jedoch einen Mitbewerber, der ähnlich wachstumsstark, aber sehr viel günstiger bewertet ist. Das Unternehmen ist vor allem im südostasiatischen und pazifischen Raum, aber auch in den USA aktiv und hat am Donnerstag frische Quartalszahlen vorgelegt.

Demnach kletterten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um beeindruckende 73,3 Prozent auf 175,2 Millionen US-Dollar, womit ein neuer Bestwert erzielt werden konnte. Der Anstieg ist vor allem auf höhere Erlöse aus Transaktionen zurückzuführen, wo sich UP Fintech um 76,9 Prozent auf 72,9 Millionen US-Dollar gesteigert hat.

Auch ein fortgesetztes Kundenwachstum trug zum guten Abschneiden bei. Die sogenannten "funded accounts", also die Zahl der Depotkonten mit Einzahlungen, kletterte in den vergangenen 3 Monaten um 31.500. Insgesamt verfügt das Unternehmen jetzt über 1,22 Millionen "funded accounts", was einen Anstieg um 18,5 Prozent bedeutet. Die verwalteten Einlagen kletterten um 49,7 Prozent auf 61,0 Milliarden US-Dollar.

Gewinnwachstum von mehr als 200 Prozent

Fortschritte sind auch bei der Profitabilität gelungen. UP Fintech erwirtschaftete einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) in Höhe von 0,31 US-Dollar, nach 0,12 US-Dollar im Vorjahr. Ohne Bereinigungen betrug das Gewinnergebnis 0,27 US-Dollar je Anteil.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn von 53,8 Millionen US-Dollar. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresergebnis von 17,8 Millionen US-Dollar ein Gewinnwachstum um 202,2 Prozent.

Starker Kursanstieg dürfte Korrektur beenden

In der US-Vorbörse fackelten Anlegerinnen und Anleger angesichts des starken Abschneidens nicht lange und belohnten die Aktie mit Kursaufschlägen von etwa 8 Prozent. Das führte am frühen Nachmittag zu einem Eröffnungskurs um 9,40 US-Dollar und damit einem Anstiegsversuch über die erst vor Kurzem aufgegebene 200-Tage-Linie.

Nach einem Mehrjahreshoch Ende August handelte UP Fintech in den vergangenen Wochen in einem Abwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 2,50 US-Dollar. Das Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte sowie der runden Marken von 9 und 10 US-Dollar hatte dabei Verkaufssignale bedeutet.

Ausbruch aus dem Abwärtstrend in Reichweite

Im Bereich von 8 US-Dollar, wo neben einer weiteren Horizontalunterstützung auch eine Aufwärtstrendlinie verläuft, ist die Aktie aber auf Kaufinteresse gestoßen. Die von hier aus gestartete Erholung dürfte nun an Fahrt aufnehmen.

Einerseits hat sich der Relative-Stärke-Index (RSI) von überverkauften Zuständen erholt und andererseits ist der Trendstärkeindikator MACD im Begriff, seine (rote) Signallinie zu überwinden, was auf Entspannung im Abwärtstrend hindeutet und schon im Oktober zu einer kräftigen Gegenbewegung zumindest bis zur Trendkanaloberkante geführt hat.

Sollte die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen nachhaltig über 10 US-Dollar klettern, wäre das ein starkes prozyklisches Kaufsignal, das mittelfristig den Weg in Richtung neuer 52-Wochen-Hochs ebnen sollte.

Erstaunlich günstige Unternehmensbewertung

Rückenwind hierfür liefert vor allem die moderate, im Vergleich zu Robinhood sogar ausgesprochen günstige Unternehmensbewertung. Für das laufende Geschäftsjahr ist UP Fintech mit einem KGV von 10,6 bewertet, das im kommenden Jahr auf 10,2 sinken soll.

Das ist für ein Unternehmen mit einem derart hohen Umsatz- und Gewinnwachstum ein Schnäppchen. Abzulesen ist das auch am Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,31. In der Fundamentalanalyse gilt bereits ein Wert unter 1 als günstig.

Dementsprechend positiv fallen die Einschätzungen der Analystinnen und Analysten aus, die das Papier mit überwältigender Mehrheit zum Kauf empfehlen. Von insgesamt 11 vorliegenden Bewertungen raten 10 zum Kaufen oder Übergewichten der Anteile. Nur eine äußerst pessimistische Einschätzung rät zum Verkauf und warnt vor einer Halbierung der Aktie, während ihr fairer Wert im Mittel mit 13,93 US-Dollar angegeben wird.

Fazit: Hohes Wachstum zum kleinen Preis

UP Fintech hat angesichts seines hohen Kunden- und Geschäftswachstums das Zeug dazu, das Robinhood Südostasiens zu werden. Das bedeutet angesichts der noch günstigen Unternehmensbewertung hohe Chance für Anlegerinnen und Anleger, die sich nicht von der überdurchschnittlich starken Schwankungsbreite der Aktie abschrecken lassen.

Wie hoch es für die Anteile prinzipiell gehen kann, hat der Bullrun Anfang 2021 bewiesen, der mit einem Hoch am chinesischen Aktienmarkt einherging und bei UP Fintech zu einem Aktienkurs von fast 40 US-Dollar geführt hatte. Nicht wenige Marktbeobachterinnen und -beobachter prognostizieren für das kommende Jahr eine Outperformance asiatischer Wertpapiere gegenüber US-amerikanischen. Somit bietet die UP-Fintech-Aktie eine Möglichkeit, hiervon zu profitieren.

Mit diesem Schein lässt sich sogar noch mehr rausholen!

Wer es dabei zugunsten noch höherer Rendite-Chancen etwas risikoreicher mag, der kann anstatt der Aktie auch auf das KO-Zertifikat MJ8TNN setzen. Dieses ist mit einer KO-Barriere von 6,47 US-Dollar und einem Basispreis von 5,45 US-Dollar ausgestattet.

Sollte die KO-Barriere erreicht werden, verfällt MJ8TNN daher nicht wertlos, sondern bietet eine Rückzahlung von 0,87 Euro, was Verlustrisiken reduziert. Der Hebel liegt aktuell bei rund 2,5. Das ist angesichts der hohen Volatilität der Aktie völlig ausreichend und führt für einige beispielhafte Fälle zu folgendem Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie per Overnight-Gap (Kurslücke) die KO-Barriere oder sogar den Basispreis unterschreiten, kann der Rückzahlungsbetrag auch kleiner ausfallen als 0,87 Euro bis hin zum Totalverlust, der auch mithilfe des eingebauten Stopp-Loss von MJ8TNN nicht zur Gänze ausgeschlossen werden kann. Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden.

Gastautor: Max Gross

