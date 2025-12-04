Die Aktie des Elektroauto-Herstellers BYD hat sich in den letzten Tagen wieder deutlich erholt. Die Analysten der Citi bleiben bullish. Eine neue Kaufempfehlung gab es auch von CITIC Securities.BYD hat im November 480.186 Fahrzeuge verkauft. Vier Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch besser als im Vorfeld von den Analysten erwartet wurde. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass die Auslandsverkäufe von BYD um das Vierfache auf knapp unter 132.000 Einheiten kletterten. Rekord. Die Analysten ...

