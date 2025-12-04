Ein weiteres Wasserstoff-Projekt in Europa, an dem Plug Power partizipieren will, nimmt Formen an. Die Amerikaner konnten eine Absichtserklärung mit Hy2gen über die Installation eines PEM-Elektrolyseurs mit einer Leistung von fünf Megawatt bei Sunrhyse, dem Flaggschiff-Vorhaben von Hy2gen im südfranzösischen Signes bei Marseille, unterzeichnen.Plug Power werde den Transport und die Verteilung des bei Sunrhyse produzierten Wasserstoffs unterstützen und seine schlüsselfertigen Wasserstoff-Gabelstaplerlösungen ...

