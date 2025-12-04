Die schwedische Firma Autocirc hat ein skalierbares Verfahren für die sichere und effiziente Zerlegung von beschädigten und ausgedienten Elektrofahrzeugen entwickelt - einschließlich der Wiederverwendung von Originalersatzteilen. Dazu stellt das Unternehmen seine neue Plattform EV360 vor. Autocirc bezeichnet sich selbst als eine auf Kreislaufwirtschaft in der Autobranche spezialisierte Unternehmensgruppe. Mit der EV360-Plattform präsentieren die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net