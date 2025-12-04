EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Medios AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Medios AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



04.12.2025 / 15:48 CET/CEST

Hiermit gibt die Medios AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort: https://investors.medios.group/reporting-center



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort: https://investors.medios.group/en/reporting-center





