Ripple-CEO Brad Garlinghouse prognostiziert einen massiven Bitcoin-Anstieg bis Ende 2026 und gehört damit zu den zuversichtlichen Stimmen am Krypto-Markt.In einem vielbeachteten Auftritt auf der Binance Blockchain Week hat Ripple-CEO Brad Garlinghouse für Aufsehen gesorgt. Der Manager legte eine der optimistischsten Bitcoin-Prognosen des Jahres vor: Bis Ende 2026 soll die größte Kryptowährung der Welt auf 180.000 US-Dollar klettern. Garlinghouse äußerte seine Einschätzung während einer Panel-Diskussion mit Solana-Foundation-Präsidentin Lily Liu und Binance-CEO Richard Teng. Seine Aussage signalisiert eine deutliche Zuversicht in die langfristige Preisentwicklung von Bitcoin - trotz der …

