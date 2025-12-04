EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Medios AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Medios AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://investors.medios.group/reporting-center
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://investors.medios.group/en/reporting-center
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.medios.group
