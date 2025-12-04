kundenservice@finanzen100.de

Die US-Börsen tendierten am Mittwoch erneut fester. Die Hoffnung auf eine Zinssenkung in der kommenden Woche und gute Konjunkturdaten sorgten gestern für positive Stimmung an der Wall Street. ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor stieg im November leicht an und bleibt mit 52,6 Punkten weiter der wichtigen Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Daten des Dienstleisters ADP zeigten dagegen, dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im November unerwartet gesunken ist. Dieser Rückgang erhöht allerdings den Druck auf die Fed, die US-Wirtschaft mit einer weiteren Zinssenkung zu stützen. Dedr Dow Jones stieg um 0,86 % auf 47.882 Punkte. Die S&P 500 (+0,30 % auf 6.849 Punkte) und der Nasdaq 100 (+0,20 % auf 25.606 Punkte) verbuchten ebenfalls Kursgewinne. Die guten Vorgaben aus den USA haben heute Morgen auch die deutschen Börsen beflügelt. Der Dax eröffnet den Handel mit einem Plus von 0,60 % bei 23.836 Punkten und schob sich im weiteren Verlauf kurzfristig über die Marke von 23.900 Punkten.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie hier bei unserem Partnerwieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!