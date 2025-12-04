Entlastungen durch die Politik, eine nach wie vor starke Dividende und die Charttechnik sprechen nach einem bislang dürren Jahr für eine Erholung der Volkswagen-Aktie. Nach einem schwierigen Jahr mit zeitweise erheblichem Druck auf den Aktienkurs hellt sich das Bild bei Volkswagen plötzlich wieder auf. Neue politische Weichenstellungen in den USA, positive Stimmen von Analysten und ein attraktives Bewertungsniveau rücken den Autokonzern an der Börse ...

