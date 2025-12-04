Autowerte führen den DAX an - doch was könnten die Gründe sein?



Die Nachricht, dass die EU plant, die Einschränkungen für Verbrennungsmotoren ab 2035 zu lockern, könnte für Bewegung sorgen. Laut dem Handelsblatt sollen auch nach 2035 weiterhin Autos erlaubt sein, die keinen reinen Elektromotor haben. Mercedes, BMW, Volkswagen und Audi erzielen einen großen Teil ihres Absatzes mit Verbrennern und Hybriden. Ursprünglich sollten ab 2035 ausschließlich Neuwagen zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Doch der Hochlauf der Elektromobilität verläuft deutlich langsamer als angenommen: Nur 17 Prozent der Neuwagen in der EU sind dieses Jahr reine Stromer.



Auch unterstützend könnten Äußerungen von Donald Trump wirken: Der US-Präsident plant, die unter Joe Biden beschlossenen strengeren Verbrauchsvorgaben zu lockern und das Ziel für den durchschnittlichen Flottenverbrauch deutlich anzuheben. Gleichzeitig soll der Handel mit Emissionsrechten ab dem Modelljahr 2028 eingestellt werden. Dieses Modell hat bisher vor allem Tesla begünstigt, während andere Autobauer dadurch finanzielle Nachteile hatten.



Porsche, Daimler Truck, Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen gehörten heute zu den DAX Gewinnern.





























