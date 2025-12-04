Analysten sehen Bitcoin schneller als gedacht auf 116.000 Dollar steigen

Bitcoin hat sich nach einem Rücksetzer wieder über 90.000 Dollar geschoben und schwankt in einer breiten Handelsspanne. Parallel dazu taucht immer öfter eine Marke auf: 116.000 Dollar. Analysten, Modelle und Trader auf X diskutieren sie als mögliches Ziel der aktuellen Marktphase. Zeit für einen nüchternen Blick auf Chancen, Risiken und die Rolle von Bitcoin Hyper.

Warum 116.000 Dollar überhaupt im Gespräch sind

Mehrere Analysen sehen Spielraum für einen Bitcoin Kurs zwischen 112.000 und 116.000 Dollar, sofern die Rahmenbedingungen stimmen: starke Nachfrage, ein freundliches Makro Umfeld und keine größeren Regulierungsschocks. Häufig wird diese Spanne als mögliches Szenario für die aktuelle Phase des Marktzyklus genannt, gestützt auf technische Modelle, historische Kursverläufe und typische Post Halving Muster. Eine ausführlichere Einordnung der möglichen Wendepunkte im Markt findest du in einer aktuellen Analyse über das Ende des Bärenmarkts.

Dazu kommt, dass Bitcoin diese Region bereits zumindest in der Nähe angetestet hat. Nach der ersten Zinssenkung der US Notenbank seit längerer Zeit schoss der Kurs im Herbst kurzzeitig über 110.000 Dollar, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Für viele Trader gilt die Zone um 116.000 Dollar seitdem als "offene Baustelle", die im weiteren Zyklus noch einmal getestet werden könnte.

Wichtig ist: Das sind Szenarien, keine Vorhersagen mit Garantie. Selbst populäre Namen wie Arthur Hayes, der langfristig 200.000 bis 250.000 Dollar ins Spiel bringt, liegen bei Timing und Zwischenstationen immer wieder daneben.

Was die bullischen Prognosen antreibt

Ein zentraler Treiber ist das Makro Bild. Mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA steigt der Appetit auf Risikoanlagen, von Tech Aktien bis Bitcoin. Medienberichte verbinden die jüngsten Kurserholungen direkt mit wachsenden Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen der Fed.

Der zweite Block sind Spot ETFs und institutionelles Kapital. Seit der Einführung großer US Bitcoin ETFs haben Phasen hoher Zuflüsse den Kurs deutlich nach oben gezogen, während Abflüsse Korrekturen verstärkt haben. Strategen wie bei JPMorgan argumentieren zudem, dass Bitcoin langfristig deutlich höher stehen könnte, falls der Markt die Rolle als "digitales Gold" stärker auspreist.

Schließlich bleibt die Angebotsseite: Nach dem jüngsten Halving entstehen noch weniger neue Bitcoins. Ein hoher Anteil der Coins liegt bei langfristigen Holdern, die historisch eher in Stärke hinein verkaufen. On Chain Daten zeigen, dass ein großer Teil des Angebots seit Monaten nicht bewegt wurde, was in starken Phasen wie ein Verstärker wirkt.

Zusammen ergibt das eine bullische Story: weniger Angebot, mögliche Zinswende, ETF Nachfrage. Die Marke 116.000 Dollar ist in diesem Film der "nächste logische Akt", nicht das Ende der Welt.

Warum es trotzdem schiefgehen kann

Auf der anderen Seite gibt es Prognosen, die deutlich vorsichtiger sind. Einige Modelle sehen den Zyklus Gipfel eher in der Nähe des bisherigen Allzeithochs um 120.000 bis 130.000 Dollar und rechnen eher mit langen Seitwärtsphasen als mit einem explosiven Blow Off Top.

Drei Risiko Blöcke stechen heraus:

Regulierungsdruck und ETF Abflüsse: Negativschlagzeilen zu Kryptoregulierung oder größere Abflüsse aus ETFs haben schon mehrfach scharfe Rücksetzer ausgelöst.



Negativschlagzeilen zu Kryptoregulierung oder größere Abflüsse aus ETFs haben schon mehrfach scharfe Rücksetzer ausgelöst. Makro Schocks: Eine echte Risk Off Phase, etwa durch Rezessionsängste oder geopolitische Eskalationen, kann den "digitales Gold" Gedanken kurzfristig überrollen.



Eine echte Risk Off Phase, etwa durch Rezessionsängste oder geopolitische Eskalationen, kann den "digitales Gold" Gedanken kurzfristig überrollen. Überhitzung: In früheren Bullenmärkten waren Rücksetzer von 20 bis 30 Prozent völlig normal, selbst mitten in der Rallye. Wer 116.000 Dollar ins Auge fasst, muss nervlich aushalten können, dass der Weg dorthin extrem holprig ist.



Kurze Version: 116.000 Dollar sind möglich, genauso wie ein monatelanges Pingpong zwischen 80.000 und 100.000 Dollar. Prognosen sind Szenarien, keine Schicksalsbeschreibungen.

Bitcoin Hyper im Fokus: Infrastruktur statt Kursfantasie

Bitcoin Hyper setzt woanders an: beim Nutzen. Das Projekt arbeitet an einer Layer 2 Lösung, die Bitcoin Transaktionen mit Hilfe der Solana Virtual Machine beschleunigen und billiger machen soll, während die Sicherheit des Bitcoin Netzwerks genutzt wird.

Der HYPER Token dient dabei als Gas Token und Governance Instrument und soll Zugang zu DeFi und weiteren Anwendungen auf dieser zweiten Schicht bieten. In einem frühen Presale wurden nach Projektangaben rund 1,2 Millionen Dollar eingesammelt.

Im Kontext der 116.000 Dollar Diskussion ist das interessant, weil hier ein anderer Hebel greift: Wenn rund um Bitcoin mehr echte Nutzung entsteht, etwa durch schnellere Zahlungen oder DeFi auf einer L2, stärkt das langfristig das Fundament hinter allen Kursfantasien. Aber: HYPER ist ein junges, spekulatives Projekt mit entsprechend hohem Risiko, und jede seriöse Quelle mahnt, Presales nur mit Spielgeld zu besetzen.

Fazit: 116.000 Dollar als Szenario, nicht als Versprechen

Die Marke 116.000 Dollar hat sich als narrative Zielzone etabliert: Modelle, Analysten und Trader nutzen sie als Orientierungsgröße in einem Umfeld aus ETF Kapital, möglicher Zinswende und knapperem Angebot.

Genauso präsent sind aber die Gegenargumente: konservative Prognosen, das Risiko regulatorischer Stolpersteine, die Möglichkeit einer langen Seitwärtsphase. Wer in diesem Spannungsfeld unterwegs ist, fährt besser mit einem einfachen Grundsatz: Kursziele sind Ideen, Risiko Management ist Pflicht.

Projekte wie Bitcoin Hyper können helfen, den Blick von der reinen Kurs Beobachtung auf Infrastruktur und Nutzung zu erweitern. Am Ende bleibt trotzdem alles beim Alten: Niemand nimmt einem die Verantwortung für die eigenen Entscheidungen ab, weder ein bullischer Chart noch ein schickes Whitepaper.