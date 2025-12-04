DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Oktober 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj 2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj 2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj *** 12:30 DE/Bundestag, Abstimmung über das Rentenpaket, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,0 *** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj *** - NL/Airbus SE, Flugzeug-Auslieferungen November *** - EU/Länderrating Deutschland (S&P) ===

