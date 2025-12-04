Viele Marktteilnehmer waren sich einig: 2025 wird ein schwieriges Jahr am Aktienmarkt. Doch trotz der nationalistischen US-Wirtschaftspolitik mit all ihren Verwerfungen steuert der Aktienmarkt auf erneut zweistellige Kursgewinne in diesem Jahr zu. "Die Märkte haben verstanden, dass geopolitische Feindseligkeiten zwar die Schlagzeilen dominieren, aber andere Kräfte die Finanzmärkte beeinflussen", erklärt Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management die Situation. Dem relativ gesunden weltweiten Konjunkturmotor werde weiterhin in großen Mengen geld- und fiskalpolitischer Treibstoff zugeführt. "Der Aktienmarktexpress scheint nicht aufzuhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 finanzmonitor.de