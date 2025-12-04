hier

Laut The Information hat der Konzern die Vertriebsziele für mehrere KI-Produkte gesenkt, weil viele Sales-Teams ihre Vorgaben im vergangenen Geschäftsjahr verfehlt haben. Azure-Kunden sollten ihre Ausgaben für das KI-Tool Foundry um 50 % steigern, geschafft haben das aber demnach weniger als 20 % der Vertriebler. Die Zielvorgabe soll nun auf rund 25 % reduziert worden sein. Foundry richtet sich an große Unternehmenskunden, die eigene KI-Workflows oder Agenten auf Azure entwickeln wollen. Unternehmen zögern offensichtlich, für KI-Lösungen mehr zu bezahlen, da sich Effizienzgewinne schwer messen lassen und die Technologie Fehler verursacht, die teuer werden können. In der Diskrepanz zwischen Capex-Boom und realer Monetarisierung liegt am Ende das Risiko vieler KI-Werte.