Datenschutz, Skalierbarkeit, Investitionen: Europas Telekom-Branche steht unter Druck. Im Klub der Wirtschaftspublizisten diskutierten die Telekom-Austria Vorstände Strategien zur Trendwende. Ich frage mich das auch öfter! Sind Daten in der Cloud wirklich sicher? Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloudlösungen, da sie häufig besseren Schutz vor Cyberangriffen bieten als eigene Server. Doch rund 70 % unserer Daten liegen inzwischen auf US-Servern. Bei wachsender geopolitischer Unsicherheit ist das bedenklich - betonen auch Alejandro (Plater) und Thomas (Arnoldner), das Vorstandsduo der Telekom Austria AG bei ihrem besuch im Klub ...

Den vollständigen Artikel lesen ...