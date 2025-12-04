EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Miscellaneous

Bybit geht Partnerschaft mit Komainu ein, um institutionellen Anlegern einen sicheren 24/7-Handel mit getrennten Vermögenswerten in Verwahrung anzubieten



04.12.2025 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DUBAI, VAE, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Komainu, der regulierte Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und Verwahrer, der von Laser Digital und Blockstream unterstützt wird, gab heute bekannt, dass Bybit , die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, seiner Plattform für die Verwaltung von Sicherheiten, Komainu Connect, beigetreten ist. Durch diese Partnerschaft sind institutionelle Kunden in der Lage, rund um die Uhr zu handeln und gleichzeitig ihr Vermögen sicher zu verwahren. Durch die Möglichkeit, Vermögenswerte bei einer regulierten Drittverwahrungsstelle zu verwahren und gleichzeitig an der Börse zu handeln, können die Kunden ihr Kontrahentenrisiko besser steuern. Durch die regelmäßige, automatisierte außerbörsliche Abwicklung entfällt die Notwendigkeit, an der Börse vorzufinanzieren. Komainu baut seine Plattform Komainu Connect weiter aus, indem es sich direkt mit Börsen, Kreditgebern und Brokern vernetzt und dabei eine Reihe fortschrittlicher Technologien nutzt. Diese Integrationen ermöglichen es Kunden, schnelle und nahtlose Verbindungen aufzubauen und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Marktgegenparteien zu erhalten. Die wichtigsten Vorteile sind: 100% Sicherheitsspiegelung: alle delegierten Vermögenswerte in Sicherheits-Wallets werden an der Börse gespiegelt

Außerbörsliches Abrechnungsverfahren: die Notwendigkeit einer Vorfinanzierung an der Börse entfällt

Transparenz: Alle Vermögenswerte werden in On-Chain-Wallets gehalten, die vor Insolvenz geschützt und getrennt verwaltet werden, wodurch maximale Transparenz und Rechtssicherheit gewährleistet sind.

Ganzheitliche Betrachtung von Verwahrungs- und Sicherheitsbrieftaschen: Kunden profitieren von dedizierten, mandantenbezogenen Geldbörsen

Umfang und Unterstützung: Umfassende Abdeckung von Vermögenswerten, die eine wachsende Liste von Vermögenswerten mit institutioneller Bonität unterstützen. Paul Frost Smith, Co-CEO von Komainu, sagte: "Wir freuen uns, Bybit in das Ökosystem von Komainu Connect aufzunehmen. Institutionelle Anleger verlangen zunehmend die Möglichkeit, Marktchancen zu nutzen, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit oder Compliance eingehen zu müssen. Komainu Connect bietet genau das - die Verbindung von regulierter, sicherer Verwahrung mit reibungslosem Marktzugang. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur unsere Liste vertrauenswürdiger Börsen, sondern unterstreicht auch unser Engagement für die Schaffung einer sichereren und effizienteren Handelsumgebung für aktive Anleger." Yoyee Wang, Head of Business to Business Unit, Bybit fügte hinzu: "Unsere oberste Priorität ist es, Vertrauen und Sicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten. Die Partnerschaft mit Komainu ist ein weiterer Schritt, um auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und unsere Kompetenzen zu stärken, indem wir ihnen eine sichere, regulierte Verwahrung sowie die Flexibilität und Skalierbarkeit bieten, die sie erwarten." Bybit / CryptoArk Informationen zu Bybit Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt (gemessen am Handelsvolumen) und bedient eine globale Gemeinschaft von mehr als 60 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem das Unternehmen ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com . Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

Für Updates folgen Sie bitte: Communitys und soziale Medien von Bybit Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube Informationen zu Komainu Komainu ist das institutionelle Portal für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitz in Jersey und Büros in London, Dubai und Singapur. Komainu bietet institutionellen Anlegern eine Infrastruktur auf Bankenniveau und stellt nahtlose, vernetzte und sichere Dienstleistungen unter der Aufsicht mehrerer Rechtsordnungen bereit. Dabei vereint das Unternehmen das Know-how traditioneller Finanzdienstleistungen mit führenden Sicherheitsstandards für die nächste Generation der Verwahrung, Verwaltung und Finanzierung institutioneller digitaler Vermögenswerte. Komainu (Jersey) Limited wird von der Jersey Financial Services Commission reguliert. Komainu MEA FZE wird von der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority reguliert. Die Komainu Connect-Dienste sind über Komainu (Jersey) Limited erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.komainu.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837463/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-geht-partnerschaft-mit-komainu-ein-um-institutionellen-anlegern-einen-sicheren-247-handel-mit-getrennten-vermogenswerten-in-verwahrung-anzubieten-302633247.html



04.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News