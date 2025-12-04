Gespräche laufen, die Hoffnung auf Frieden nimmt zu. Der milliardenschwere Wiederaufbau birgt Chancen für Anleger Seit nunmehr fast vier Jahren tobt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Angesichts anhaltender Attacken sowie gezielter russischer Angriffe auf wichtige Infrastruktur stellt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf den bislang wohl härtesten Winter ein. Derweil laufen die Bemühungen, das Leiden durch Verhandlungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.