Gespräche laufen, die Hoffnung auf Frieden nimmt zu. Der milliardenschwere Wiederaufbau birgt Chancen für Anleger Seit nunmehr fast vier Jahren tobt der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Angesichts anhaltender Attacken sowie gezielter russischer Angriffe auf wichtige Infrastruktur stellt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf den bislang wohl härtesten Winter ein. Derweil laufen die Bemühungen, das Leiden durch Verhandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE