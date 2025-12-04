Heute geht es bei uns um einen Elektroautohersteller, der seinen Deutschlandstart schon lange angekündigt hat - und jetzt endlich liefert. Zeekr, die Premium-Elektromarke aus dem chinesischen Geely-Konzern, legt nun wirklich offiziell in Deutschland los. Zeekr wollte eigentlich schon Anfang 2024 in Deutschland beginnen. Bestellbar waren der große Shooting Brake 001 und das Kompakt-SUV Zeekr X schon damals, aber ausgeliefert wurde nur in Skandinavien ...

