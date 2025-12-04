Klarna bringt ein globales KI-Programm an den Start, das Gemeinden in Risikoregionen mit datengetriebenen Lösungen vor den Folgen des Klimawandels schützen soll.Klarna hat ein weltweites Programm aufgelegt, das künstliche Intelligenz zur Klimaanpassung in besonders gefährdeten Regionen nutzbar machen soll. Das Unternehmen will damit lokale Innovationen fördern, die konkrete Probleme wie Wasserknappheit, Ernteausfälle oder Gesundheitsrisiken adressieren. "KI hat verändert, wie Menschen finanzielle Entscheidungen treffen, und wir glauben, dass sie das auch für die Klimaanpassung kann", sagte David Sandström, Marketingchef von Klarna. Er betonte, das Programm solle Innovatoren stärken, …

