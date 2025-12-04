Die Verbriefungsplattform PSI Sustainable SA wurde in Sachen Nachhaltigkeit von der ESG-Ratingagentur Morningstar Sustainalytics erneut als "strong" eingestuft. Die Bewertung unterstreicht die wachsende Bedeutung belastbarer Kriterien für nachhaltige Finanzierungen. "Für Investoren ist das ein Beleg für die hohen Standards, denen wir uns bei PSI Sustainable verpflichtet haben", sagt Stephan Blohm, Verwaltungsrat beim Luxemburger Finanzdienstleister securities.lu und bei PSI Sustainable SA. "Green Finance Frameworks" sind für Emittenten und Investoren ein zentrales Instrument, um nachhaltige Finanzierungen transparent und nachvollziehbar zu strukturieren. Daher ...

