Mainz (ots) -
Woche 49/25
Fr., 5.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
11.15 sportstudio live (HD/UT)
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 12.10 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Zusammenfassung aus Beaver Creek/USA
Kommentator: Fabian Meseberg
ca. 12.20 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 13.10 Uhr
Langlauf-Weltcup
Sprint C Frauen und Männer
Übertragung aus Trondheim/Norwegen
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 13.50 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 13.55 Uhr
Grand Prix Finale Eiskunstlauf
Zusammenfassung aus Nagoya/Japan
Kommentatorin: Sylvia Warnke
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de:
5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemann
ab 14.15 Uhr im Livestream
\u2003
Woche 50/25
So., 7.12.
23.45 Precht
Bitte nochmalige Korrektur des Folgentitels beachten:
Ist unsere Zivilisation noch zu retten, T.C. Boyle?
Bitte streichen: retten -
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6172761
Woche 49/25
Fr., 5.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
11.15 sportstudio live (HD/UT)
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 12.10 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Zusammenfassung aus Beaver Creek/USA
Kommentator: Fabian Meseberg
ca. 12.20 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus Wisla/Polen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 13.10 Uhr
Langlauf-Weltcup
Sprint C Frauen und Männer
Übertragung aus Trondheim/Norwegen
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 13.50 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus Trondheim/Norwegen
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 13.55 Uhr
Grand Prix Finale Eiskunstlauf
Zusammenfassung aus Nagoya/Japan
Kommentatorin: Sylvia Warnke
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de:
5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemann
ab 14.15 Uhr im Livestream
\u2003
Woche 50/25
So., 7.12.
23.45 Precht
Bitte nochmalige Korrektur des Folgentitels beachten:
Ist unsere Zivilisation noch zu retten, T.C. Boyle?
Bitte streichen: retten -
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6172761
© 2025 news aktuell