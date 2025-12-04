Mainz (ots) -Woche 49/25Fr., 5.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.15 sportstudio live (HD/UT)Weltcup SkispringenFrauen, 1. DurchgangÜbertragung aus Wisla/PolenKommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 12.10 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt MännerZusammenfassung aus Beaver Creek/USAKommentator: Fabian Mesebergca. 12.20 UhrWeltcup SkispringenFrauen, 2. DurchgangÜbertragung aus Wisla/PolenKommentatorin: Eike PapsdorfModeration: Lena KestingExperte: Severin Freundca. 13.10 UhrLanglauf-WeltcupSprint C Frauen und MännerÜbertragung aus Trondheim/NorwegenKommentator: Heiko Klasenca. 13.50 UhrWeltcup Nordische KombinationSkispringen FrauenZusammenfassung aus Trondheim/NorwegenKommentatorin: Meili Scheidemannca. 13.55 UhrGrand Prix Finale EiskunstlaufZusammenfassung aus Nagoya/JapanKommentatorin: Sylvia WarnkeWeltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de:5 km Langlauf Frauen mit Kommentatorin Meili Scheidemannab 14.15 Uhr im Livestream\u2003Woche 50/25So., 7.12.23.45 PrechtBitte nochmalige Korrektur des Folgentitels beachten:Ist unsere Zivilisation noch zu retten, T.C. Boyle?Bitte streichen: retten -Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6172761

