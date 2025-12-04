Die Aktienmärkte dümpeln dem Jahresende entgegen und noch ist nicht klar wohin die Reise 2026 gehen wird. Doch kann es in dieser Situation noch zu einer überraschenden Rallye an den Börsen kommen? Eine aktuelle Prognose eines bekannten Star-Analysten macht Investoren plötzlich Hoffnung. Tom Lee, Chefstratege von Fundstrat, hat sich mit seinen bullischen und häufig sogar richtigen Prognosen in den letzten Jahren an der Wall Street einen großen Namen ...

