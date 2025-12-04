Japan rutscht in eine gefährliche Zinsfalle, der Yen bricht ein und die Zentralbank sitzt auf Anleiheverlusten historischen Ausmaßes. Gleichzeitig verkaufen japanische Investoren US-Staatsanleihen.In diesem Video zeigt Jan Willhöft, warum ausgerechnet die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt zu einer systemischen Bedrohung für das globale Finanzsystem werden kann. Der japanische Regierungschef selbst beschreibt die Haushaltslage seines Landes als "schlimmer als die von Griechenland". Diese Einschätzung zeige, wie sehr sich Japans über Jahrzehnte fehlgeleitete Fiskalpolitik zu einem Dilemma verdichtet hat, das bereits jetzt weit über die Landesgrenzen hinaus wirkt. Willhöft analysiert, wie …